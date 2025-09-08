Für die Trainer der Deutschen Eishockey Liga führt im Meisterrennen erneut kein Weg an den Eisbären Berlin vorbei. Lediglich ein Coach setzt in einer dpa-Umfrage gegen den Serienmeister.

Serge Aubin ist mit den Eisbären Berlin erneut der große Titelfavorit in der DEL

Neuss - Selten hat es vor dem Start einer Saison in der Deutschen Eishockey Liga einen größeren Titel-Favoriten gegeben als Serienmeister Eisbären Berlin. Vor Beginn der neuen Spielzeit setzen bei acht von 14 DEL-Clubs die sportlich Verantwortlichen explizit auf den Titel-Hattrick der Berliner, die in den vergangenen fünf Jahren viermal Meister wurden.

„Berlin ist der Favorit. In vielen Bereichen sind sie extrem schwer zu schlagen. Es braucht ein besonderes Team, um sie zu übertrumpfen“, sagte Mannheims Trainer Dallas Eakins in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Seine Adler gehören zum Kreis von fünf Teams, denen Außenseiterchance eingeräumt werden. Dabei nannten lediglich drei DEL-Trainer neben Mannheim auch den EHC Red Bull München, den ERC Ingolstadt, Vizemeister Kölner Haie und die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven als mögliche Herausforderer der Eisbären.

Aufsteigercoach Sundblad sieht Vizemeister Köln vorne

Gegen Berlin setzte nur ein einziger Coach. „Ich sehe die Kölner Haie vorne. Sie haben eine sehr starke Verteidigung“, sagte Niklas Sundblad von Aufsteiger Dresdner Eislöwen.

Zwei Trainer wollten sich nicht explizit festlegen und unterstrichen ihre eigenen Ambitionen: Münchens neuer Chefcoach Oliver David und Berlins Erfolgstrainer Serge Aubin selbst. „Natürlich haben wir bei den Eisbären große Ziele. Wir haben eine gute und eingespielte Mannschaft, die nur punktuell verstärkt werden musste“, sagte Aubin.

Er startet mit seinem Team bereits am Dienstag (19.30 Uhr/MagentaSport) gegen Aufsteiger Dresden in die Saison. Die übrigen Partien des ersten Spieltages finden am Freitag statt.