Ein 2:2 (1:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Viktoria Uenglingen und SV Eintracht Salzwedel 09 I am 21. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1.

Stendal/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der SV Viktoria Uenglingen und der SV Eintracht Salzwedel 09 I am Samstag 2:2 (1:1) getrennt.

Janik Pfeiffer traf für den SV Viktoria Uenglingen in Minute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Louis Licht den Ball ins Netz (28.).

SV Viktoria Uenglingen und SV Eintracht Salzwedel 09 I – 1:1 in Minute 28

Unentschieden. Salzwedels Luca Nowak konnte seinem Team in Minute 50 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 21

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Viktoria Uenglingen steckte einmal Gelb ein.

In Minute 77 fiel der finale Treffer der Partie. 32 Minuten nach der Pause gelang es Fabian-Martin Jandt, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Stendaler zu erlangen (77.). In Spielminute 78 handelte sich der SV Viktoria Uenglingen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – SV Eintracht Salzwedel 09 I

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Arndt, D. Ahrendt, Pfeiffer, Jandt, Müller-Bollenhagen, J. Hunnius (76. Kreisel), C. Ahrendt, Liestmann, B. Hunnius, Hesse (67. S. Hunnius)

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Galkowski, Kreitz, Eisert (84. Wazar Hasan), Al Khelef (86. Müller), Seehausen, Nowak, Grabowski (60. Holtermann), Biermann, Roth (26. Licht), Gille

Tore: 1:0 Janik Pfeiffer (15.), 1:1 Louis Licht (28.), 1:2 Luca Nowak (50.), 2:2 Fabian-Martin Jandt (77.); Schiedsrichter: Ben-Luca Mann (Magdeburg); Assistenten: Niklas Stoye, Axel Bänsch; Zuschauer: 91