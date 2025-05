Lars Fuchs gehörte zu den Helden der Aufstiegsmannschaft von 2015, die in der Halbzeitpause gegen Münster frenetisch gefeiert wurde. Was dabei für ihn besonders war.

Magdeburg - Wie die Fans des 1. FC Magdeburg ihn und die anderen Aufstiegshelden von 2015 am Freitag frenetisch hochleben ließen, war für Lars Fuchs gar nicht mal das Besondere an dem Abend. Begeistert war „Fuchser“ zwar sehr wohl von der Wertschätzung der Anhänger. Denn wie erklärt es der gebürtige Bad Harzburger und regelmäßige Besucher von FCM-Heimspielen im Gespräch mit der Volksstimme: „Ich weiß, wie dankbar die Menschen uns gegenüber sind, wie emotional der damalige Aufstieg für sie war.“ Andere Dinge „flashten“ ihn vor diesem Hintergrund bei den Jubiläumsfeierlichkeiten am Freitag mehr, wie der 42-Jährige es formuliert.