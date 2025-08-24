Dem Rossauer SV gelang es am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den SSV 80 Gardelegen II mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 239 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Rossau/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 239 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Rossauer setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Gardelegen durch.

Clemens Hannemann traf für den Rossauer SV in Minute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

67. Minute: Rossauer SV liegt mit 2:0 vorne

Das letzte Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Pause, als Marlon Baik den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (67.). Damit war der Sieg der Rossauer gesichert. Die Rossauer sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SSV 80 Gardelegen II

Rossauer SV: Benecke – Baik, Wilhelm, Schröder, Noack, Brünicke, Hannemann (76. Worsch), Henel, Rieger, Elling, Nowack

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Steindorf, Lenz (72. Werner), Jallow (56. Lübke), Wulfänger, Lemme (46. Borchert), Giesecke, Kurpiers, Osmers (88. Reiner), Berezovskyi, Bergener (76. Zausch)

Tore: 1:0 Clemens Hannemann (15.), 2:0 Marlon Baik (67.); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Marko Buch, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 239