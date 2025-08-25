Magdeburg bot einen würdigen Abschluss für die Deutschland Tour 2025. Der deutsche Shootingstar Florian Lipowitz zog sogar einen Vergleich mit dem berühmtesten Radrennen der Welt.

Tausende Menschen jubelten lautstark vom Straßenrand den Radprofis auf den drei Runden durch Magdeburg zu.

Magdeburg - Als Deutschland-Tour-Sieger Sören Waerenskjold (Norwegen/Uno-X Mobility) am Sonntag um 18 Uhr das Siegerpodest am Schleinufer betrat, war Florian Lipowitz längst Richtung Teambus verschwunden. Obwohl der deutsche Shootingstar nichts mit dem Ausgang der fünftägigen Tour zu tun hatte, war er bei den tausenden Radsportfans in Magdeburg ein gefragter Mann.