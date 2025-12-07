Fußball-Landesklasse 1: In der Partie am Sonntag war der Rossauer SV gegenüber dem SV Liesten 22 machtlos und wurde 1:3 (0:2) besiegt.

Rossau/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Christian Schulze. Der Trainer von Rossau musste sein Team bei einer 1:3 (0:2)-Niederlage gegen Liesten beobachten.

Hannes Glameyer (SV Liesten 22) netzte 21 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Nick Danny Luckmann den Ball ins Netz.

Rossauer SV gerät 0:2 ins Hintertreffen – 46. Minute

Es sah nicht gut aus für Rossau. Aber dann musste der SV Liesten 22 auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tim Ole Nowack nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Bereits zwei Minuten darauf konnte Filip Branimirov Mateev (Liesten) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 3:1 verließen die Salzwedeler den Platz als Sieger. In Spielminute 92 handelte sich der Rossauer SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der Rossauer SV rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SV Liesten 22

Rossauer SV: Benecke – Elling, Neumann (84. Schmitz), Nowack, Baik, Wallmann, Noack, Wilhelm, Hannemann (46. Brünicke), Ziems, Rieger

SV Liesten 22: Kummert – Mateev (90. Saliho), Mateev (81. Beck), Glameyer, Glameyer, Makowka (69. Hackfurt), Bastian, Paul, Subke, Luckmann, Langer

Tore: 0:1 Hannes Glameyer (21.), 0:2 Nick Danny Luckmann (45.+1), 1:2 Tim Ole Nowack (73.), 1:3 Filip Branimirov Mateev (75.); Zuschauer: 171