Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich die SG Letzlingen / Potzehne vor 63 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:0)-Erfolg gegen den SV 51 Langenapel freuen.

SG Letzlingen / Potzehne erkämpft einen Heimsieg gegen SV 51 Langenapel mit 3:1

Gardelegen/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Letzlingen - Platz 2 ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Gardeleger gewannen souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Langenapel.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Jacob Engler das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). Das Gegentor konnten die Salzwedeler in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Florian Roese den Ball ins Netz.

1:1 für SG Letzlingen / Potzehne und SV 51 Langenapel – 48. Minute

Unentschieden. Letzlingen / Potzehnes Ingo Wiegmann konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

In Minute 64 fiel das letzte Tor der Partie. 19 Minuten nach der Pause gelang es Stefan Saluck, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu erweitern (64.). In Spielminute 92 handelte sich die SG Letzlingen / Potzehne noch eine Gelbe Karte ein. Die Gardeleger haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV 51 Langenapel

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Pape (75. Schlamann), O. L. Mertens (86. Klement), Wiegmann, Schulze, Krehl (65. Daries), Engler, D. Mertens, Grabau, M. Bock (50. Saluck), A. Bock

SV 51 Langenapel: Schmidt – Bromann (88. Hahn), Pokorny (88. Scholze), Schulz, Peters, Roese, Meyer, Roloff (70. Kamga Kamno), Vierke (70. Afanasew), Atah (88. Nematov), Neuling

Tore: 1:0 Jacob Engler (3.), 1:1 Florian Roese (48.), 2:1 Ingo Wiegmann (58.), 3:1 Stefan Saluck (64.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Denny Podas, Danilo Babajew; Zuschauer: 63