Einen 3:2 (1:1)-Heimerfolg gegen den SV Liesten 22 heimste die SG Letzlingen / Potzehne am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Gardelegen/MTU. Die SG Letzlingen / Potzehne und der SV Liesten 22 haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Die Gardeleger Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in einer ersten Spielhälfte bis dahin ohne Treffer in Minute 38 dann von Detlef Mertens ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Salzwedelern eine unverhoffte Führung (38.). Die Gardeleger legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Ingo Wiegmann der Torschütze (45+1.).

SG Letzlingen / Potzehne Kopf an Kopf mit SV Liesten 22 – 1:1 in Minute 45+1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Stefan Saluck/Letzlingen / Potzehne (64.), gefolgt von Lukas Paul (SV Liesten 22) in Minute 69. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Die SG Letzlingen / Potzehne kassierte noch einmal Gelb.

Nur kurz darauf gelang es Wiegmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Gardeleger Mannschaft den Sieg zu verschaffen (73.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Liesten 22 noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Letzlingen / Potzehne sicherte sich somit Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV Liesten 22

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Engler, Wiegmann (85. Schlamann), Krehl (70. M. Bock), Saluck, D. Mertens, O. L. Mertens, Freytag (58. Daries), A. Bock, Schulze, Grabau

SV Liesten 22: Fedea – Mateev, Zurleit (29. Subke), Czaplinski (46. Müller), Mateev, Glameyer, Paul, Czaplinski, Bastian (71. Koneczek), Luckmann, Langer (82. Saliho)

Tore: 0:1 Detlef Mertens (38.), 1:1 Ingo Wiegmann (45.+1), 2:1 Stefan Saluck (64.), 2:2 Lukas Paul (69.), 3:2 Ingo Wiegmann (73.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Bernd Manecke, Willy Pultermann; Zuschauer: 68