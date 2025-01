Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich die SG Letzlingen / Potzehne vor 63 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den 1. FC Lok Stendal II freuen.

Gardelegen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 63 Besuchern auf dem Sportplatz Potzehne geboten. Die Gardeleger waren den Gästen aus Stendal mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Jacob Engler traf für die SG Letzlingen / Potzehne in Spielminute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der 1. FC Lok Stendal II kassierte einmal Gelb (29.). Die SG Letzlingen / Potzehne hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Michael Friedrichs. Das zweite Tor konnten die Gardeleger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Maik Krehl den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 7

Minute 67: SG Letzlingen / Potzehne führt mit zwei Toren

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Kay Knackmuß, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (86.).

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – 1. FC Lok Stendal II

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Schulze, Engler, Saluck, Wiegmann, Krehl, A. Bock, Lamprecht, Grabau, Freytag (63. M. Bock), Knackmuß

1. FC Lok Stendal II: Radomski – Sall, Merso Rasho, Friedebold, Lange, Kliche, Henning, Frötschner, Korbani

Tore: 1:0 Jacob Engler (14.), 2:0 Maik Krehl (67.), 3:0 Kay Knackmuß (86.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Willi Wiegand; Zuschauer: 63