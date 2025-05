Kein Punktgewinn für SG Letzlingen / Potzehne: Im eigenen Stadion musste das Team am 22. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 3:4 (2:0) einen Misserfolg gegen den Rossauer SV hinnehmen.

Gardelegen/MTU. Nach haben sich die SG Letzlingen / Potzehne und der Rossauer SV am Samstag 3:4 (2:0) getrennt. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Letzlingen / Potzehne eine Niederlage gegen den Rossauer SV hinnehmen. 3:4 (2:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Otto Leon Mertens das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Mertens den Ball ins Netz (10.).

Doppelpack von Otto Leon Mertens bringt SG Letzlingen / Potzehne 2:0 in Führung – 10. Minute

Die Gardeleger konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Stefan Saluck versenkte den Ball in der 71. Spielminute per Strafstoß. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Gardeleger den Ball in der 74. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Rossauer rückten schrittweise vor. Mit einem Doppelpack von Moritz Noack schaffte der Rossauer SV den Ausgleich. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 22

In der Nachspielzeit nutzte der Rossauer SV noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Finn Hannes Wilhelm (Rossau) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Rossauer Mannschaft erzielen (90.+3). In Spielminute 95 handelte sich der Rossauer SV noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – Rossauer SV

SG Letzlingen / Potzehne: – Krehl, Grabau, Wiegmann, Schulze, Engler, M. Bock, A. Bock (50. Freytag), Daries, Mertens (60. Klement), Saluck

Rossauer SV: Benecke – Schröder, Brünicke (56. Glombitza), Feger, Wilhelm, Klein, Ziems, Neumann, Elling, Noack, Wallmann

Tore: 1:0 Otto Leon Mertens (6.), 2:0 Otto Leon Mertens (10.), 3:0 Stefan Saluck (71.), 3:1 Marcel Grabau (74.), 3:2 Moritz Noack (79.), 3:3 Moritz Noack (81.), 3:4 Finn Hannes Wilhelm (90.+3); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Sven Rießling, Dirk Wiesener; Zuschauer: 43