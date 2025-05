8:1 (4:1) in Gardelegen: Ganze acht Bälle hat das Team von André Stolle, der SSV 80 Gardelegen II, am Sonntag im Tor der Gegner aus Stendal untergebracht.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Michel Bergener das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Beat Schilling (13.) erzielt wurde.

13. Minute: SSV 80 Gardelegen II baut Führung auf 2:0 aus

Der 1. FC Lok Stendal II lag zwei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Jasin Barrie schoss und traf in Minute 19. Brenzlich wurde die Situation für die Gardelegener nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 3:1. Beat Schilling traf in Spielminute 35, gefolgt von Jonah Matti Osmers und Adam Ben Ali (45., 48.). Zu all dem Jammer lenkte der Stendaler den Ball in der 54. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Norman Lübke versenkte den Ball in der 76. Minute. Spielstand 7:1 für den SSV 80 Gardelegen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 24

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Osmers, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 8:1 auszubauen (85.). In Spielminute 86 handelte sich der 1. FC Lok Stendal II noch eine Gelbe Karte ein. Die Gardelegener sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen II – 1. FC Lok Stendal II

SSV 80 Gardelegen II: J. J. Lübke – Lenz, Osmers, Ben Ali (76. N. Lübke), Steindorf, Wulfänger (82. Köhler), Berezovskyi (59. Berlin), Werner (59. Hasanov), Schilling, Giesecke, Bergener (76. Reiner)

1. FC Lok Stendal II: Baron – Lange (57. Sambou), Elsner (46. Schreiber), Barrie, Becker, Kliche (46. Kusch), Sall, Frötschner (57. Henning), Schulze, Borkenhagen, Friedebold (79. Merso Rasho)

Tore: 1:0 Michel Bergener (9.), 2:0 Beat Schilling (13.), 2:1 Jasin Barrie (19.), 3:1 Beat Schilling (35.), 4:1 Jonah Matti Osmers (45.), 5:1 Adam Ben Ali (48.), 6:1 Jannec-Xander Kusch (54.), 7:1 Norman Lübke (76.), 8:1 Jonah Matti Osmers (85.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Theo Wolter, Leonard Friedrich; Zuschauer: 30