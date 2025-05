Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: In der Partie am Sonntag war die NSG Karith / Pretzien gegenüber dem Magdeburger SV Börde machtlos und wurde mit 3:6 (0:0) vom Platz gefegt.

Nach einem fesselnden Spiel haben sich die NSG Karith / Pretzien und der Magdeburger SV Börde am Sonntag 3:6 (0:0) getrennt.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Jamie-Oliver Mielke (NSG Karith / Pretzien) netzte in der 3. Minute der zweiten Spielhälfte (48.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Karith / Pretzien steckte einmal Gelb ein (51.). Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Benny Pascal Blümel den Ball ins Netz (57.).

1:1 für NSG Karith / Pretzien und Magdeburger SV Börde – 57. Minute

Spielstand 1:1. Das Magdeburger Team legte nochmal nach und erlangte einen Vorsprung. Bruno Lampe versenkte den Ball in Spielminute 60. Die Gommeraner blieben ihnen auf den Fersen. Felix Fuchs versenkte den Ball in der 71. Spielminute noch einmal, gefolgt von Mielke (73.). Es wollte den Karith / Pretzienern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Blümel traf in der 75. Spielminute, gefolgt von Pepe Schuster und Jannes Neshau (77., 80.). Spielstand 5:3 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 17

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Neshau den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:6 ausbaute (82.). Damit war der Triumph der Magdeburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: NSG Karith / Pretzien – Magdeburger SV Börde

NSG Karith / Pretzien: Ackmann – Lange, Knobloch, Schröder, Mielke, Fuchs, Fabian, Garnatz (14. Wernicke), Thauß

Magdeburger SV Börde: Heide – Begest, Schuster, Krauel, Lampe, Jahn, Naumann, Blümel, Neshau

Tore: 1:0 Jamie-Oliver Mielke (48.), 1:1 Benny Pascal Blümel (57.), 1:2 Bruno Lampe (60.), 2:2 Felix Fuchs (71.), 3:2 Jamie-Oliver Mielke (73.), 3:3 Benny Pascal Blümel (75.), 3:4 Pepe Schuster (77.), 3:5 Jannes Neshau (80.), 3:6 Jannes Neshau (82.); Schiedsrichter: Konrad Tietz (Hobeck); Zuschauer: 15