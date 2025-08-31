In der Fußball-Landesklasse 1 kassierte der SSV 80 Gardelegen II am Wochenende eine üble Pleite gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I und ging 1:8 (0:3) vom Platz.

Gardelegen/MTU. Die 82 Zuschauer auf dem Stadion Rieselwiese Platz 2 haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SSV 80 Gardelegen II ein ernüchterndes 1:8 (0:3) einstecken musste.

Nach lediglich 21 Minuten schoss Hishyar Wazar Hasan das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Maximilian Eisert (25.).

SSV 80 Gardelegen II liegt 0:2 im Rückstand – 25. Minute

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Gordon Krause im gegnerischen Tor. Luca Nowak traf gleich mehrmals – in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit, 62 und 79, Philip Müller in Minute 80, Nowak in Minute 84 und Alf Müller in Minute 88. Spielstand 8:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Schon eine Spielminute später konnte Jonah Matti Osmers (Gardelegen) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Gardelegen erzielen (89.). Der SSV 80 Gardelegen II rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen II – SV Eintracht Salzwedel 09 I

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Tegge, Köhler (52. Borchert), Lemme, Wulfänger, Lübke (72. Reiner), Houssemeddine, Osmers, Lenz (25. Kurpiers), Kuthe, Zausch

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Kreitz, Stolz, Wulff, Müller, Galkowski (62. Müller), Burdack, Wazar Hasan, Nowak, Eisert (65. Grabowski), Al Khelef

Tore: 0:1 Hishyar Wazar Hasan (21.), 0:2 Maximilian Eisert (25.), 0:3 Luca Nowak (45.+2), 0:4 Luca Nowak (62.), 0:5 Luca Nowak (79.), 0:6 Philip Müller (80.), 0:7 Luca Nowak (84.), 0:8 Alf Müller (88.), 1:8 Jonah Matti Osmers (89.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Felix Boin, Nick Seydlitz; Zuschauer: 82