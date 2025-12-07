Dem SV 51 Langenapel glückte es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den TuS Wahrburg mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 52 Zuschauer waren live dabei.

Salzwedel/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 52 Besuchern auf dem Sportplatz Langenapel geboten. Die Salzwedeler waren den Gästen aus Wahrburg mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Marcel Peters (SV 51 Langenapel) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV 51 Langenapel steckte einmal Gelb ein (69.). Der TuS Wahrburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Marx. Die Salzwedeler legten in der zweiten Halbzeit nach. Wieder war Peters der Torschütze (76.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

76. Minute: SV 51 Langenapel vorne dank Doppelpack von Marcel Peters – 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der TuS Wahrburg steckte noch zweimal Gelb ein.

In der Nachspielzeit nutzte der SV 51 Langenapel noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Spielminute konnte Florian Roese (Langenapel) den Ball über die Linie bringen (90.+4). Mit 3:0 gingen die Salzwedeler als Sieger vom Platz. Die Salzwedeler sicherten sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – TuS Wahrburg

SV 51 Langenapel: Schmidt – Bromann (81. Kamga Kamno), Roese, Afanasew (79. Neuling), Beneke (46. Pokorny), Vierke, Stolz, Peters, Schulz, Roloff, Meyer

TuS Wahrburg: Schmidt – Werle (81. Wennrich), Burghard, Heim, Rundstedt, Assmann, Radelhof, Schlegel, Salemski (46. Schulz), Schnee (62. Klipp), Wennrich

Tore: 1:0 Marcel Peters (24.), 2:0 Marcel Peters (76.), 3:0 Florian Roese (90.+4); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Felix Grünwald, Marius Malecki; Zuschauer: 52