Der SV Eintracht Salzwedel 09 I errang am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 80 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den Rossauer SV.

Salzwedel/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 80 Besuchern auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 geboten. Die Salzwedler setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Rossau durch.

Maximilian Eisert traf für den SV Eintracht Salzwedel 09 I in Spielminute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor konnten die Salzwedler in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Luca Nowak den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

SV Eintracht Salzwedel 09 I in Minute 51 2:0 in Führung

In der 84. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der Rossauer SV steckte zweimal Gelb ein.

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Nowak, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (88.). In Spielminute 88 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Rossauer SV

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Grabowski (57. Müller), Roth, Al Khelef, Eisert (75. Gose), Kreitz, Galkowski, Biermann (65. Licht), Stolz, Gille, Nowak

Rossauer SV: Benecke – Hannemann, Wilhelm, Klein, Noack, Schröder, Henel, Ziems, Brünicke, Wolligandt (79. Neumann), Worsch

Tore: 1:0 Maximilian Eisert (16.), 2:0 Luca Nowak (51.), 3:0 Luca Nowak (88.); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Danilo Babajew; Zuschauer: 80