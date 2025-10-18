Einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen den TuS Wahrburg heimste der SV Liesten 22 am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Salzwedel/MTU. Am Samstag haben sich der SV Liesten 22 und der TuS Wahrburg ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

In Minute 14 schoss Paul Langer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Doch die Stendaler gaben sich nicht so leicht geschlagen: Drei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Kevin Assmann erzielt.

42. Minute SV Liesten 22 gleichauf mit TuS Wahrburg – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Richardt Klipp/Wahrburg (51.), gefolgt von Filip Branimirov Mateev (SV Liesten 22) in Minute 61. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

In Minute 67 fiel das letzte Tor der Partie. 22 Minuten nach der Pause gelang es Mateev, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Salzwedeler zu entscheiden (67.). Der SV Liesten 22 sicherte sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – TuS Wahrburg

SV Liesten 22: Fedea – Bastian (59. Subke), F. B. Mateev, Luckmann (87. Häusler), Müller (90. Beck), Zurleit (61. M. J. Czaplinski), Langer (62. Hackfurt), V. B. Mateev, Paul, O. A. Czaplinski, Glameyer

TuS Wahrburg: Henschel – Rundstedt (67. Rieke), Heim (67. Aslih), Heyder, Schlegel, Schnee, Salemski, Assmann, Burghard, Klipp, Radelhof

Tore: 1:0 Paul Langer (14.), 1:1 Kevin Assmann (42.), 1:2 Richardt Klipp (51.), 2:2 Filip Branimirov Mateev (61.), 3:2 Filip Branimirov Mateev (67.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Wielinski, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 55