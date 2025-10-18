Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich die SV Union Heyrothsberge vor 48 Zuschauern über einen soliden 5:3 (3:0)-Sieg gegen den BSV 79 Magdeburg freuen.

Hannes Schulze (SV Union Heyrothsberge) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Schulze (35.) erzielt wurde.

Dann konnte Heyrothsberge einen weiteren Erfolg erzielen. Marcus Schlüter versenkte den Ball in der 45. Spielminute. Dann kamen die abgeschlagenen Magdeburger zum Zug: Alain Zidane Nsangou versenkte den Ball in der 49. Minute, gefolgt von Janis Klinzmann (65.). Eine echte Bedrohung erwuchs den Biederitzern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Schulze traf in der 66. Spielminute noch einmal. Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Nsangou traf in der 81. Minute noch einmal per Strafstoß. Spielstand 4:3 für die SV Union Heyrothsberge.

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

In der allerletzten Minute konnte Dean-Robbin Taube (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 5:3 gingen die Biederitzer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – BSV 79 Magdeburg

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Schulze (70. Thorand), Peukert, Schlüter, Marth, Wöhler (77. Möser), Vasükov (73. Hanke), Fritz, Taube, Schäfer, Kloska

BSV 79 Magdeburg: Heyse – Nsangou, Ngou, Hilgendorf (77. Bielau), Gröschner, Kasper, Bansemer, Ellrich, Nsien (37. Baumann), Klinzmann, Krüger

Tore: 1:0 Hannes Schulze (33.), 2:0 Hannes Schulze (35.), 3:0 Marcus Schlüter (45.), 3:1 Alain Zidane Nsangou (49.), 3:2 Janis Klinzmann (65.), 4:2 Hannes Schulze (66.), 4:3 Alain Zidane Nsangou (81.), 5:3 Dean-Robbin Taube (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 48