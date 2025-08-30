Einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den TSV Brettin/Roßdorf I fuhr der TuS Wahrburg am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Stendal/MTU. Wahrburg – Brettin/Roßdorf: Nachdem der TuS Wahrburg an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:1).

Maximilian Müller (TSV Brettin/Roßdorf I) netzte nach 28 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Stendaler revanchieren: In Minute 49 wurde das Gegentor durch Reinhold Schlegel erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

1:1 für TuS Wahrburg und TSV Brettin/Roßdorf I – 49. Minute

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Michael Ekkehard Schulz (Wahrburg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Stendaler Elf erzielen (88.). In Spielminute 90 handelte sich der TuS Wahrburg noch eine Gelbe Karte ein. Der TuS Wahrburg hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – TSV Brettin/Roßdorf I

TuS Wahrburg: Schmidt – Köhn (54. Hallmann), Leppin (46. Schulz), Rieke, Klipp, Heyder, Salemski, Wennrich, Weikert, Schlegel, Radelhof

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Papke, Feuerherdt (46. Zander), Lindemann (57. Harzendorf), Kniesche, Schmahl, Weinheimer (46. Papke), Lindemann, Tepper, Dauter, Müller

Tore: 0:1 Maximilian Müller (28.), 1:1 Reinhold Schlegel (49.), 2:1 Michael Ekkehard Schulz (88.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Justin Haering, Marcel Progan; Zuschauer: 73