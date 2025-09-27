Fußball-Landesklasse 1: Der Heimbonus half dem TuS Wahrburg am Samstag nicht, als er sich vor 52 Zuschauern mit 1:3 (1:1) gegen den VfB 07 Klötze I verabschieden musste.

Stendal/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Stendaler Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den VfB 07 Klötze I verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Kevin Assmann für Wahrburg traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Philipp Homeier den Ball ins Netz (8.).

TuS Wahrburg und VfB 07 Klötze I – 1:1 in Minute 8

Unentschieden. Klötzes Maris Ludwig Maihack konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Am Ende der Partie sollte es dem VfB 07 Klötze I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Homeier den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 ausbaute (90.+5). Damit war der Triumph der Klötzer entschieden. Die Stendaler sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – VfB 07 Klötze I

TuS Wahrburg: Schmidt – Heyder, Burghard, Assmann, Schlegel (58. Salemski), Schnee (89. Heim), Wennrich, Köhn, Weikert (69. Leppin), Radelhof, Klipp

VfB 07 Klötze I: Reek – Lehmann (58. Landmann), Michel, Gase, Lange, Fuhrmann, Banse (53. Maihack), Mühl, Homeier, Dannies, Gose

Tore: 1:0 Kevin Assmann (7.), 1:1 Philipp Homeier (8.), 1:2 Maris Ludwig Maihack (65.), 1:3 Philipp Homeier (90.+5); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 52