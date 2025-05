Fußball-Landesklasse 1: Am Sonntag war der TuS Wahrburg gegenüber dem Kreveser SV machtlos und wurde 1:3 (1:0) besiegt.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Robert Riep, als Kevin Assmann mit einem Strafstoß für Wahrburg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 37 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Rudolph Paul Rosenkranz (48.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel TuS Wahrburg gegen Kreveser SV – 48. Minute

Unentschieden. Kreveses Rosenkranz konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 23

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS Wahrburg musste einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis hinnehmen. Der Kreveser SV hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Robert Engelfried.

Am Ende der Partie sollte es dem Kreveser SV noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Rosenkranz den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 festigte (90.+1). Damit war der Sieg der Kreveser gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – Kreveser SV

TuS Wahrburg: – Lautenschläger, Schnee, Köhn, Assmann, Weikert, Schlegel, Rieke (65. Wennrich), Radelhof, Eßmann (75. Schreiber), Heyder

Kreveser SV: Bergmann – Wolligandt, Bittner, Kiebach, Engelfried, Rathke, Pieper, Zimmermann, Rosenkranz, Döring, Rosenkranz

Tore: 1:0 Kevin Assmann (37.), 1:1 Rudolph Paul Rosenkranz (48.), 1:2 Rudolph Paul Rosenkranz (58.), 1:3 Rudolph Paul Rosenkranz (90.+1); Schiedsrichter: Ben-Luca Mann (Magdeburg); Assistenten: Carlo Sebastian Dattko, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 105