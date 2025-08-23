Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der VfB 07 Klötze I vor 110 Fußballfans über einen soliden 4:2 (2:1)-Sieg gegen den SV Medizin Uchtspringe freuen.

Klötze/MTU. Am Samstag haben sich der VfB 07 Klötze I und der SV Medizin Uchtspringe ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (2:1).

In Minute 15 schoss Florian Klukas das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Uchtspringer konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Rene Mangrapp der Torschütze (23.).

1:1 für VfB 07 Klötze I und SV Medizin Uchtspringe – 23. Minute

Tor Nummer drei schoss Philipp Homeier für Klötze (25.). Die Partie blieb spannend. Manuel Stoppa traf für Uchtspringe (63). Felix Fuhrmann traf für Klötze (82). Spielstand 3:2 für den VfB 07 Klötze I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Am Ende des Duells sollte es dem VfB 07 Klötze I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon sechs Minuten in der Nachspielzeit, als Jannik Banse den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 verfestigte (90.+6). Damit war der Triumph der Klötzer gesichert. Die Klötzer sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Medizin Uchtspringe

VfB 07 Klötze I: Reek – Fuhrmann, Banse, Homeier, M. Mühl (61. Maihack), Wißwedel, Lange, Michel (75. Landmann), Gase, Mangrapp (90. Strauß), Lehmann

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Ziesmann, Pagels (87. Nabizade), Klukas (64. Goldbach), Gerhardt (46. Brinkmann), Staykovski, Schadow, Adam, Kölsch (53. Rostomyan), Stoppa (74. Langer)

Tore: 0:1 Florian Klukas (15.), 1:1 Rene Mangrapp (23.), 2:1 Philipp Homeier (25.), 2:2 Manuel Stoppa (63.), 3:2 Felix Fuhrmann (82.), 4:2 Jannik Banse (90.+6); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Alexander Wesche, Julia Kopecki; Zuschauer: 110