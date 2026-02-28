Der Roter Stern Sudenburg hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den SSV Samswegen 1884 mit 0:2 (0:0).

0:2 – Roter Stern Sudenburg verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SSV Samswegen 1884

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Patrick Reich. Der Trainer von Stern musste sein Team bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Samswegen beobachten.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Robby Nagel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Roter Stern Sudenburg hinkt 0:2 hinterher – Minute 80

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Spieler Nummer 10 (Samswegen) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 2:0 verließen die Börder den Platz als Sieger. In Spielminute 80 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SSV Samswegen 1884

Roter Stern Sudenburg: Jentsch – Böttcher, Hennings, Schimmelpfennig (74. Felgenhauer), Lüthgarth (46. Moushfiq), Abraham, Pakebusch, Pfitzner (70. Alkhalaf), Gläser, Riedel, Unger (46. Spilgies)

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Wagner, Gamroth (85. Jahns), Engler (46. Herbst), Ermisch, Nagel (72. Resch), Sonnabend (46. Feyer), Ronge, Lehmann, Bartsch

Tore: 0:1 Robby Nagel (51.), 0:2 (80.); Zuschauer: 64