Die SG Blau-Weiß Gerwisch hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 0:2 (0:1).

Gerwisch/MTU. Das Spiel zwischen Gerwisch und Magdeburg-Neustadt ist mit einer klaren 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von René Angerer am Ende der ersten Halbzeit, als Marc-Justin Schulz für Magdeburg-Neustadt traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gerwisch

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 25

SG Blau-Weiß Gerwisch gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 56

Das finale Tor der Partie fiel elf Minuten nach der Pause, als Vinzent Rasche den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (56.). Damit war der Sieg der Magdeburger gesichert. In Spielminute 90 handelte sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Gerwisch – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SG Blau-Weiß Gerwisch: Benecke – Fritz, Deckert, Merten (68. Dünnebier), Laue, Möser, Grahn, Gehrmann, Matthe, Kattner, Stange (59. Mangold)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Alali Alhamad, Rasche, Theile, Allwardt, Schulz (71. Schmidt), Oeding, Iyamu, Hildebrandt, Simon (57. Endrit), Koopmann

Tore: 0:1 Marc-Justin Schulz (36.), 0:2 Vinzent Rasche (56.); Zuschauer: 26