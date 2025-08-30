Der SSV Samswegen 1884 hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Roter Stern Sudenburg mit 0:2 (0:1).

0:2 – SSV Samswegen 1884 verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen Roter Stern Sudenburg

Samswegen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Stefan Resch. Der Trainer von Samswegen musste sein Team bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Stern beobachten.

Michel Unger (Roter Stern Sudenburg) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

52. Minute: SSV Samswegen 1884 liegt 0:2 zurück

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen 1884 musste zweimal Gelb hinnehmen.

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Halbzeitpause. Sieben Minuten nach Anpfiff gelang es Philipp Schimmelpfennig, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu festigen (52.). Die Gegner vom Roter Stern Sudenburg beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – Roter Stern Sudenburg

SSV Samswegen 1884: Ronge – Stettin (83. Jahns), Lehmann, Gamroth, Ermisch, Feyer, Wagner, Herbst (57. Sonnabend), Nagel (75. Engler), Kober, Bartsch

Roter Stern Sudenburg: Barth – Abraham, Schimmelpfennig, Telge (54. Kreiser), Felgenhauer, Gläser (61. Pfitzner), Unger (78. Böttcher), Spilgies, Graupner, Pakebusch, Hennings

Tore: 0:1 Michel Unger (19.), 0:2 Philipp Schimmelpfennig (52.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Florian Quaaßdorff, Danilo Babajew; Zuschauer: 63