Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am Samstag nicht, als er sich vor 45 Zuschauern mit 0:3 (0:3) gegen den Magdeburger SV Börde verabschieden musste.

0:3 – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens verliert auf dem heimischen Platz klar gegen Magdeburger SV Börde

Kleinmühlingen/MTU. Das Spiel zwischen Kleinmühlingen/Zens und Magdeburg ist mit einer klaren 0:3 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In Minute 16 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Benny Pascal Blümel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Tom Claas Stüber baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (20.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens liegt 0:2 zurück – 20. Minute

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Mathias Rhode den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:3 erweiterte (90.+1). Damit war der Erfolg der Magdeburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Magdeburger SV Börde

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Pflug (46. Schmidt), Ostwald, Braunert, Hertel, T. C. Stüber (84. T. N. Stüber), Günther, Kietzmann (46. Jakobs), Richter, Junge (46. Brösel), Hamel (84. Ninschkewitz)

Magdeburger SV Börde: König – Rebone (70. Schüßler), Rhode (90. Rebone), Gallert, Lange, Blümel, Kreutzer, Liedtke, Brussig, Schuster (46. Müller), Köhler (46. Johne)

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (16.), 0:2 Tom Claas Stüber (20.), 0:3 Mathias Rhode (45.+1); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lennox Pawlik; Zuschauer: 45