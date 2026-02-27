Mit einer Niederlage für den SV Eintra. Lüttchendorf endete der 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den FC Hettstedt mit 1:2 (0:1).

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Vor 196 Zuschauern hat sich das Team von Christian Bölke mit 1:2 (0:1) gegen Hettstedt geschlagen geben müssen.

Es waren bereits 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Bohdan Savenko für Hettstedt traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor konnten die Hettstedter in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Tom Wienholz den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

SV Eintra. Lüttchendorf liegt 0:2 zurück – 62. Minute

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Tim Drosihn (Lüttchendorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Lüttchendorf erzielen (75.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Hettstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Eintra. Lüttchendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Hettstedt

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Siebenhühner, Schlegel, Siebald, Stoye, Kolle, Gerlach, Kastrati (62. Hajdarpasic), Horlbog, Schulze, Drosihn

FC Hettstedt: Meinicke – Doberenz (87. Lettau), Krey, Svitiukha, Savenko, Döring, Kemnitz (82. Klymenko), Prokhorenko, Wienholz, Krey (58. Vollmann), Stein

Tore: 0:1 Bohdan Savenko (33.), 0:2 Tom Wienholz (62.), 1:2 Tim Drosihn (75.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Peter Dännhardt; Zuschauer: 196