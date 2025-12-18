Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am Samstag nicht, als er sich vor 45 Fans mit 0:3 (0:3) gegen den Magdeburger SV Börde verabschieden musste.

0:3 – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens verliert auf dem heimischen Platz klar gegen Magdeburger SV Börde

Kleinmühlingen/MTU. Das Match zwischen Kleinmühlingen/Zens und Magdeburg ist mit einer klaren 0:3 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach lediglich 16 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Benny Pascal Blümel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Tom Claas Stüber den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (20.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 20

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Halbzeitpause. Eine Minute nach Anpfiff gelang es Mathias Rhode, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 zu erweitern (90.+1). Die Bördeländer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Magdeburger SV Börde

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hertel, Braunert, Junge (46. Brösel), Kietzmann (46. Jakobs), Pflug (46. Schmidt), Richter, T. C. Stüber (84. T. N. Stüber), Ostwald, Hamel (84. Ninschkewitz), Günther

Magdeburger SV Börde: König – Köhler (46. Johne), Brussig, Rhode (90. Rebone), Blümel, Schuster (46. Müller), Rebone (70. Schüßler), Liedtke, Kreutzer, Gallert, Lange

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (16.), 0:2 Tom Claas Stüber (20.), 0:3 Mathias Rhode (45.+1); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lennox Pawlik; Zuschauer: 45