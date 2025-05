Der SV Groß Santersleben I hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den BSV 79 Magdeburg mit 1:3 (1:0).

Die Begegnung zwischen dem SV Groß Santersleben I und dem BSV 79 Magdeburg hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Rivalen aus Magdeburg auf und entschieden das Match am Ende mit 1:3 (1:0) für sich.

Steven Hahn (SV Groß Santersleben I) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der BSV 79 Magdeburg musste einmal Gelb hinnehmen (45.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Magdeburger revanchieren: In Minute 47 wurde das Gegentor durch Philipp Glage erzielt.

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der BSV 79 Magdeburg musste noch einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Magdeburgs Tim Krüger konnte seinem Team in Minute 56 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 27

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I kassierte jetzt einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Krüger den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 erweiterte (75.). Damit war der Sieg der Magdeburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – BSV 79 Magdeburg

SV Groß Santersleben I: Dressel – Adjioski (85. Dolcke), Hahn, Kleinau (46. Lange), Banas, Kutz, C. Madaus, Weber (73. Eftindjioski), C. Madaus, Otto, Ilijoski (80. Alicke)

BSV 79 Magdeburg: Papajewski – Glage, Wolde, Herbst (75. Hartley), Bansemer, Spiering, Nsangou, Dreiling, Ngou (45. Kasper), Hartwig, Krüger (85. Baumann)

Tore: 1:0 Steven Hahn (13.), 1:1 Philipp Glage (47.), 1:2 Tim Krüger (56.), 1:3 Tim Krüger (75.); Schiedsrichter: Markus Mende (Elbingerode); Assistenten: Jan Schwikowski, Wolfgang Rogulla; Zuschauer: 10