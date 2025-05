Sülzetal/MTU. Das Match zwischen Altenweddingen und Magdeburg ist mit einer klaren 1:4 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Wesley Hähre traf für den SV Seilerwiesen Magdeburg in Minute 23 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der zweiten Halbzeit setzte Magdeburg noch einen drauf: In Minute 49 wurde das zweite Tor via Strafstoß durch Daniel Zoll erzielt.

SV 1889 Altenweddingen liegt 0:2 zurück – 49. Minute

Es sah nicht gut aus für den SV 1889 Altenweddingen. In Minute 53 gelang es Spieler Nummer 8 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Mark Schröder traf für Magdeburg in Minute 59. Spielstand 3:1 für den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 25

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Philipp Theele, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 zu erweitern (84.). In Spielminute 89 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Seilerwiesen Magdeburg

SV 1889 Altenweddingen: Deike – Zywotek (70. L. Thielecke), Krause (46. Petters), Krüger, Sedlak (86. Schubert), Schwarz, Harnau, Selent, Richter, Wendland (46. Hanft), Rein (46. T. R. Thielecke)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Bader, Theele (84. Tarasov), Schröder, Holtz (79. Repp), Meyer (79. Seegers), Stridde (87. Hornbach), Hähre, Zoll, Skorsetz, Lausch

Tore: 0:1 Wesley Hähre (23.), 0:2 Daniel Zoll (49.), 1:2 Jannes Krüger (53.), 1:3 Mark Schröder (59.), 1:4 Philipp Theele (84.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Henry Schmidt, Ralf Wondratschek; Zuschauer: 89