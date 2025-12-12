Ein 2:2 (1:2)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von BSV 79 Magdeburg und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Der BSV 79 Magdeburg und der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt haben sich am Freitag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (1:2).

Janis Klinzmann (BSV 79 Magdeburg) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jan Theile den Ball ins Netz (22.).

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Theile konnte seinem Team in Minute 44 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der BSV 79 Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Heyse.

In Minute 65 fiel der finale Treffer der Partie. 20 Minuten nach Anpfiff gelang es Philipp Glage, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erreichen (65.). In Spielminute 68 handelte sich der BSV 79 Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Glage, Klinzmann, Horn (67. Ellrich), Heyse, Spiering, Krüger, Gröschner, Yakhyaev, Ngou, Hartwig (67. Kokert)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Klawunn, Hildebrandt, Kutz (78. Zarek), Alali Alhamad, Niemann, Awal, Iyamu, Koopmann, Theile (83. Schneider), Fischer

Tore: 1:0 Janis Klinzmann (10.), 1:1 Jan Theile (22.), 1:2 Jan Theile (44.), 2:2 Philipp Glage (65.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Lutz Schmidt; Zuschauer: 45