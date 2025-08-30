Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich die SV Union Heyrothsberge vor 83 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den MSC Preussen freuen.

Biederitz/MTU. Heyrothsberge – Preussen: Nachdem die SV Union Heyrothsberge an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (1:1).

Ihab El Zayat traf für den MSC Preussen in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Tom Raue (20.) erzielt wurde.

SV Union Heyrothsberge und MSC Preussen – 1:1 in Minute 20

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der MSC Preussen kassierte dreimal Gelb. Unentschieden. Heyrothsberges Dean-Robbin Taube konnte seinem Team in Minute 59 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Das finale Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Halbzeitpause, als Raue den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (66.). Damit war der Erfolg der Biederitzer gesichert. In Spielminute 78 handelte sich der MSC Preussen noch eine Rote Karte ein. Die Biederitzer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MSC Preussen

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Schäfer, Schulze (82. Hanke), Wöhler, Gropius, Schlüter, Taube (68. Schmidt), Marth, Raue (68. Vogel), Fritz (88. Sensenschmidt), Kloska (90. Thorand)

MSC Preussen: Salman Ghazbaf – Jahjah (46. Kompaniiets), Al Mounif (70. Gjoci), Dervishaj, El Zayat, Norenko, Preuss, Kulinich, Haxhiu (63. Hussen Gahdo), Chebli (70. Rezai), Jibril

Tore: 0:1 Ihab El Zayat (17.), 1:1 Tom Raue (20.), 2:1 Dean-Robbin Taube (59.), 3:1 Tom Raue (66.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Otto; Zuschauer: 83