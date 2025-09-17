Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der TSV Niederndodeleben vor 110 Fußballfans über einen soliden 3:1 (3:1)-Erfolg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt freuen.

Hohe Börde/MTU. Niederndodeleben – Magdeburg-Neustadt: Nachdem der TSV Niederndodeleben an diesem Mittwoch zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (3:1).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Niederndodelebener Gastgeber bereit: 18 Minuten nach Anpfiff lenkte Kenneth-Leif Husnik den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Magdeburgern unerwartet die Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Alexander Felgentreff den Ball ins Netz (24.).

1:1 Ausgleich im Spiel TSV Niederndodeleben gegen TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 24. Minute

Unentschieden. Niederndodelebens Tony Lüddeckens konnte seinem Team in Minute 28 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Dean Joel Dreiling (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 3:1 verließen die Niederndodelebener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Niederndodeleben: Willner – Dreiling (73. Bittner), Schott, Mai, Jebsen (46. Ferl), Ahlemann, Felgentreff (61. Müller), Lüddeckens (67. Bergmann), Frank, K. Husnik, Biermanski (73. K. Husnik)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Hildebrandt (73. Heinemann), Wald (46. Schmidt), Schulz, Klawunn (65. Aldinar), Niemann, Simon, Oeding, Alali Alhamad (82. Chowson), Reuper, Kutz

Tore: 0:1 Kenneth-Leif Husnik (18.), 1:1 Alexander Felgentreff (24.), 2:1 Tony Lüddeckens (28.), 3:1 Dean Joel Dreiling (45.+3); Zuschauer: 110