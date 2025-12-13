Für den Gastgeber Eilslebener SV endete das Duell mit dem SV Eintracht Gommern am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 3:3 (1:0)-Punkteteilung.

Eilsleben/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der Eilslebener SV und der SV Eintracht Gommern am Samstag 3:3 (1:0) getrennt.

Nach lediglich 20 Minuten schoss Benjamin Sacher das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor konnten die Gommeraner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Florian Thauß den Ball ins Netz.

Minute 47 Eilslebener SV gleichauf mit SV Eintracht Gommern – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Thauß/Gommern (65.), gefolgt von Pascal Hampel (Eilslebener SV) in Minute 78 und Jerome Luca Gerhardt (Eilslebener SV) in Minute 90.+3. Spielstand 3:2 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Lucas Schmidt den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Gommeraner Team erzielte (90.+5).

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Eintracht Gommern

Eilslebener SV: Bergeest – M. Badeleben (82. Weber), Hasse (90. Krüger), Hampel, Sacher, Jakobs, Stotmeister (46. Köhler), Haus, Wittek (46. Roloff), Stolte (73. Gerhardt), Reber

SV Eintracht Gommern: Bellach – Arndt, Werban, Schmidt, Thiem, Napiontek, Hoppe, Baumbach, Thauß, Randel, Bea

Tore: 1:0 Benjamin Sacher (20.), 1:1 Florian Thauß (47.), 1:2 Florian Thauß (65.), 2:2 Pascal Hampel (78.), 3:2 Jerome Luca Gerhardt (90.+3), 3:3 Lucas Schmidt (90.+5); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marko Roßnick, Mathias Sawatzki; Zuschauer: 72