Sülzetal/MTU. Die 97 Besucher des Klemens-Fendler-Sportforumsrum haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sülzetaler besiegten das Team aus Heyrothsberge mit 4:0 (1:0) deutlich.

In Minute 12 schoss Jannes Krüger das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1889 Altenweddingen kassierte einmal Gelb (17.). In der zweiten Halbzeit setzte Altenweddingen noch einen drauf: In Minute 46 wurde ein weiteres Tor durch Hannes Petters erzielt.

SV 1889 Altenweddingen mit 2:0 vorne – 46. Minute

Der Siegeszug der Sülzetaler brach nicht ab. Minute 49: Altenweddingen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Jason Rein ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 30

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SV Union Heyrothsberge steckte einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Krüger (Altenweddingen) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 4:0 gingen die Sülzetaler als Sieger vom Platz. Der SV 1889 Altenweddingen sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Union Heyrothsberge

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Selent (36. L. Thielecke), Nord, Schlieter (85. Tschepe), Schwarz, Harnau, Krüger, Petters, Zywotek (31. Rein), Deike, Sedlak

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Vogel (76. Hrachowitz), Kloska (76. Biegelmeier), Schlüter, Sensenschmidt, Raue, Gropius, Schulze (70. Thorand), Voelckel, Schäfer, Vasükov (70. Hanke)

Tore: 1:0 Jannes Krüger (12.), 2:0 Hannes Petters (46.), 3:0 Jason Rein (49.), 4:0 Jannes Krüger (85.); Schiedsrichter: Carsten Gacksch (Aspenstedt); Assistenten: David Görlitz, Dieter Splettstößer; Zuschauer: 97