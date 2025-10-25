Der TSV Niederndodeleben unter Leitung von Coach Felix Narr feierte ein deutliches Ergebnis über den SV 1889 Altenweddingen mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Hohe Börde/MTU. Die 112 Besucher auf dem Sportplatz Niederndodeleben haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Niederndodelebener schlugen die Gäste aus Altenweddingen mit 5:0 (2:0) deutlich.

Gleich nach Spielstart schoss Alexander Felgentreff das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Die Niederndodelebener waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor durch Bjarne Arthur Biermanski erzielt.

TSV Niederndodeleben in Minute 35 2:0 in Führung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Milan Henrik Bittner traf in Minute 53 und Tino Ahlemann in Minute 80. Spielstand 4:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Jan Frank den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 ausbaute (89.). Damit war der Erfolg der Niederndodelebener entschieden.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV 1889 Altenweddingen

TSV Niederndodeleben: Dattko – Felgentreff (46. Bittner), Gottschalk, Müller (55. Bergmann), Biermanski (73. Neumann), Jebsen, Ahlemann, Dreiling, Frank, Husnik (55. Mai), Schott

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Schwarz, Richter, Deike (73. Rein), Harnau (73. Tschepe), Dethlefsen, Schlieter, Mootz (53. Thielecke), Wendland, Winkelmann (78. Thielecke), Zywotek (69. Krause)

Tore: 1:0 Alexander Felgentreff (7.), 2:0 Bjarne Arthur Biermanski (35.), 3:0 Milan Henrik Bittner (53.), 4:0 Tino Ahlemann (80.), 5:0 Jan Frank (89.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 112