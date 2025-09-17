Der BSV 79 Magdeburg erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 48 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SSV Samswegen 1884.

Magdeburg/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Büchnerstraße haben am Mittwoch ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten das Team aus Samswegen mit 3:1 (1:1) souverän.

Nach nur 13 Minuten schoss Patrick Ellrich das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Jan-Erik Gamroth den Ball ins Netz (24.).

Unentschieden. Magdeburgs Ellrich konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Franck Kevin Youdom Takaw ersetzte Tim Krüger und Fynn Kokert kam rein für Patrick Ellrich. Auf der Gastseite sprang Fabian Belwe für Robby Nagel ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Franck Kevin Youdom Takaw den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (84.). Damit war der Sieg der Magdeburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SSV Samswegen 1884

BSV 79 Magdeburg: Klinzmann – Gröschner, Hartwig, Krüger (64. Youdom Takaw), Glage, Yakhyaev, Ellrich (75. Kokert), Horn, Spiering (85. Bansemer), Nsangou (90. Nsien), Ngou

SSV Samswegen 1884: Ronge – Feyer (90. Moustafa), Wagner, Resch (53. Ismail), Kober, Ermisch, Bartsch, Gamroth, Nagel (80. Belwe), Lehmann, Herbst (62. Sonnabend)

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (13.), 1:1 Jan-Erik Gamroth (24.), 2:1 Patrick Ellrich (63.), 3:1 Franck Kevin Youdom Takaw (84.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Danilo Babajew, Phillip Möller; Zuschauer: 48