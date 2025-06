Die Burger haben am Samstag dem Gegner aus Magdeburg überlegene acht Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 8:1 (4:0) gingen sie vom Platz.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Xaver Parpart für Burg traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Erik Teege den Ball ins Netz (8.).

Minute 8: Burger BC 08 liegt mit 2:0 vorne

In der Spielminute 25 griff der Schiri in die Tasche. Der FC Zukunft Magdeburg kassierte einmal Gelb. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Nico Gummert musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Parpart konnte in Minute 37 erneut einnetzen, Pascal Thiede in Minute 40, BartelDavid Bartel legte in Minute 62 nach und Luca Jannes Schulz traf in Minute 62. Es sah nicht gut aus für den FC Zukunft Magdeburg. In Minute 66 gelang es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Magdeburger zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. David Bartel traf für Burg in Minute 78. Spielstand 7:1 für den Burger BC 08.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 29

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Zukunft Magdeburg steckte noch einmal Gelb ein. Der Burger BC 08 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Nur kurz darauf gelang es Collin Rusche, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 8:1 auszubauen (81.).

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 – FC Zukunft Magdeburg

Burger BC 08: Micksch – Parpart (63. Wegner), Ulrich, Teege, Schäfer (57. Baas), Lichtenberg (46. Kersten), Thiede (63. Rusche), Schmidt (46. Schulz), Engel, Bartel, Saage

FC Zukunft Magdeburg: Gummert – Kiel, Renning, Srech, Tiepke (77. Paryniuk), Schaar (44. Hotopp), Krühne-Ploetz (56. Lukakhin), Mishchuk, Rosa (84. Borchard), Weigmann (68. Wöge), Tolle

Tore: 1:0 Xaver Parpart (2.), 2:0 Erik Teege (8.), 3:0 Xaver Parpart (37.), 4:0 Pascal Thiede (40.), 5:0 David Bartel (62.), 6:0 Luca Jannes Schulz (65.), 6:1 Oleksandr Lukakhin (66.), 7:1 David Bartel (78.), 8:1 Collin Rusche (81.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 129