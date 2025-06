Mit weiteren zwei Punkten will der SC Magdeburg das Titelrennen im Fernduell mit den Füchsen Berlin offen halten. Gegen Flensburg müssen die Grün-Roten dafür am Mittwochabend aber ans Limit gehen. Auch weil Michael Damgaard nach seinem letzten Heimspiel für den SCM würdig verabschiedet werden soll.

Magdeburg. - Eigentlich wollte sich Bennet Wiegert am Dienstag voll auf das Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt konzentrieren. Denn da wollen die SCM-Handballer am Mittwochabend (20 Uhr/Dyn) mit einem Sieg weiter Druck auf Tabellenführer Füchse Berlin machen und könnten zumindest für einen Tag sogar die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga übernehmen. Die mit einem Punkt Vorsprung ganz obenstehenden Füchse spielen ja erst am Donnerstag in eigener Halle gegen Gummersbach.