Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem Burger BC 08 ein 2:1 (1:1)-Triumph über den BSV 79 Magdeburg.

Burg/MTU. In einer unverhofften Wende hat der Burger BC 08 nach einem klaren Rückstand den BSV 79 Magdeburg mit einem 2:1 (1:1) bezwungen.

Philipp Glage (BSV 79 Magdeburg) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Doch die Burger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 44 wurde das Gegentor durch Erik Teege erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.04.2025, 18.15 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Leo Lichtenberg (Burg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Burger Mannschaft erzielen (53.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Burger BC 08 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom BSV 79 Magdeburg beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der Burger BC 08 rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 – BSV 79 Magdeburg

Burger BC 08: Micksch – Baas, Engel, Saage, Parpart (84. Rusche), Ulrich, Gase, Teege, Thiede (90. Kersten), Grisgraber (62. Bartel), Lichtenberg (70. Schäfer)

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Horn, Klinzmann, Bansemer (72. Kasper), Dreiling, Hartwig, Wolde, Glage, Herbst, Ngou, Nsangou

Tore: 0:1 Philipp Glage (25.), 1:1 Erik Teege (44.), 2:1 Leo Lichtenberg (53.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Patrick Arndt, Nick Seydlitz; Zuschauer: 112