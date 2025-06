Signifikant unterlegen zeigte sich der FC Zukunft Magdeburg in der Auseinandersetzung gegen den SV Eintracht Gommern letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 2. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (0:3).

Magdeburg/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team von Sven Hoffmeister hat am Samstag vor 37 Zuschauern auf dem Sportplatz Bodestraße Pl.1 ganze sechs Bälle einstecken müssen. Das Spiel endete 1:6 (0:3).

Dominic Engel (SV Eintracht Gommern) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Philipp Bea den Ball ins Netz (22.).

22. Minute: FC Zukunft Magdeburg liegt 0:2 zurück

Der Siegeszug der Gommeraner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Florian Sprengler im gegnerischen Tor. Engel traf gleich mehrmals – in Minute 29 und 51, Arndt in Minute 64 und Niclas Randel in Minute 71. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Gommern.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 30

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Spieler Nummer 9, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein ehrenrettendes Tor zu bescheren (82.).

Aufstellung und Statistik: FC Zukunft Magdeburg – SV Eintracht Gommern

FC Zukunft Magdeburg: –

SV Eintracht Gommern: Bellach – Thiem, Werban (67. Werban), Hoppe, Randel, Engel (67. Von Saleski), Hübener, Arndt (82. Baumbach), Bea, Napiontek (46. Tuente), Schmidt

Tore: 0:1 Dominic Engel (7.), 0:2 Philipp Bea (22.), 0:3 Dominic Engel (29.), 0:4 Dominic Engel (51.), 0:5 Philipp Arndt (64.), 0:6 Niclas Randel (71.), 1:6 (82.); Schiedsrichter: Maximilian Soppa (Magdeburg); Assistenten: Maik Damm, Stefan Klose; Zuschauer: 37