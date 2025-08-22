Ein 2:2 (1:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Roter Stern Sudenburg und TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Nach einer packenden Aufholjagd haben sich der Roter Stern Sudenburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am Freitag 2:2 (1:0) getrennt.

David Abraham (Roter Stern Sudenburg) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Berliner legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Jan Lüthgarth der Torschütze (64.).

Minute 64: Roter Stern Sudenburg führt mit zwei Toren

Kleinmühlingen/Zens lag 2:0 zurück. In Minute 73 jedoch wendete sich das Blatt: Maurice Ninschkewitz startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Ruben Schäfer, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bördeländer zu erreichen (82.). Die Berliner sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

Roter Stern Sudenburg: Barth – Abraham (70. Freise), Böttcher, Hennings, Felgenhauer, Riedel, Graupner (46. Janik), Gläser (86. Zen Al Abeden), Unger, Spilgies (62. Lüthgarth), Telge (62. Pfitzner)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Jakobs (46. Schäfer), Braunert, Zöbisch (46. Ninschkewitz), Meinecke, Stüber, Ostwald, Boese, Richter, Hertel

Tore: 1:0 David Abraham (29.), 2:0 Jan Lüthgarth (64.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (73.), 2:2 Ruben Schäfer (82.); Zuschauer: 170