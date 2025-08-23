Fußball-Landesklasse 2: Mit einem unglaublichen 6:0 (5:0) fegte das Team des TSV Niederndodeleben den SV Eintracht Gommern am Samstag vom Spielfeld.

Hohe Börde/MTU. Die Niederndodelebener haben am Samstag dem Kontrahenten aus Gommern überlegene sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Tony Lüddeckens das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor – wieder durch Lüddeckens (19.) erzielt wurde.

19. Minute: TSV Niederndodeleben vorne dank Doppelpack von Tony Lüddeckens – 2:0

Der Siegeszug der Niederndodelebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Felix Narr im gegnerischen Tor. Lüddeckens traf in Minute 35, Jan Frank in Minute 42 und Kenneth-Leif Husnik in Minute 44. Spielstand 5:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der TSV Niederndodeleben steckte einmal Gelb ein. Der SV Eintracht Gommern hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Sprengler.

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Lüddeckens (Niederndodeleben) den Ball erneut über die Linie bringen (52.). Mit 6:0 verließen die Niederndodelebener den Platz als Sieger. In Spielminute 61 handelte sich der TSV Niederndodeleben noch eine Gelbe Karte ein. Die Niederndodelebener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV Eintracht Gommern

TSV Niederndodeleben: Willner – K. Husnik (58. Merres), Ahlemann, Lüddeckens (67. Jebsen), Biermanski (50. Gottschalk), Dreiling (58. K. Husnik), Müller (58. Bergmann), Ferl, Frank, Schott, Nötzold

SV Eintracht Gommern: Anders (46. Meyer) – Tuente (75. Schäfer), Knobloch, Baumbach, Hübener, Hoppe (71. Shadramabpardeh), Schmidt, Randel, Schellbach, Sindermann, Napiontek

Tore: 1:0 Tony Lüddeckens (5.), 2:0 Tony Lüddeckens (19.), 3:0 Tony Lüddeckens (35.), 4:0 Jan Frank (42.), 5:0 Kenneth-Leif Husnik (44.), 6:0 Tony Lüddeckens (52.); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Fynn Stahnke, Cedric Kahl; Zuschauer: 100