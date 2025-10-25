Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Gastgeber SSV Samswegen 1884 gegen den Osterweddinger SV ein 3:3 (3:2)-Unentschieden.

Samswegen/MTU. Am Samstag haben sich der SSV Samswegen 1884 und der Osterweddinger SV ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (3:2).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Jan-Erik Gamroth für Samswegen traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Börder konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Yven Chris Gebhardt der Torschütze (12.).

SSV Samswegen 1884 Kopf an Kopf mit Osterweddinger SV – 1:1 in Minute 12

Tor Nummer drei schoss Fabian Lehmann für Samswegen (20.). Die Partie blieb spannend. Philipp Nakoinz (Osterwedding) und David Herbst (Samswegen) trafen in Minute 32 und 33. Spielstand 3:2 für den SSV Samswegen 1884.

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

In der Nachspielzeit nutzte der Osterweddinger SV noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Nakoinz (Osterwedding) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Osterwedding erreichen (90.+5). In Spielminute 96 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Börder sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – Osterweddinger SV

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Lehmann, Ronge, Kober, Ermisch, Bartsch, Sonnabend (63. Ismail), Herbst (89. Jahns), Gamroth, Feyer (70. Engler), Wagner

Osterweddinger SV: Steinwerth – Nölle, Dziobek, Nakoinz, Gebhardt, Embach (46. Hübler), Iser, Klaus, Barkowski (81. Suchanek), Falkenberg, Schulze

Tore: 1:0 Jan-Erik Gamroth (6.), 1:1 Yven Chris Gebhardt (12.), 2:1 Fabian Lehmann (20.), 2:2 Philipp Nakoinz (32.), 3:2 David Herbst (33.), 3:3 Philipp Nakoinz (90.+5); Zuschauer: 62