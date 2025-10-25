Mit einer Niederlage für den FC Halle-Neustadt endete der 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die Turbine Halle II mit 1:2 (1:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 27 Minuten schoss Gregor Reinemann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Danut Halibei den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Zwölf Minuten nach der Halbzeitpause konnte Reinemann (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Hallenser Elf erzielen (57.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Halle-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Hallenser sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Turbine Halle II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Shuba, Halibei (61. Manga), Keunang, Moh, Teklay (61. Ali Yusuf), Müller, Al-Hamdi (67. Burzlaff), Tinto, Zavoloka, Hardt

Turbine Halle II: Bergien – Reinemann (90. Zahn), Everding (83. Hayatou), Ermolaev, Leinhoß, Kuske, Müller, Nultsch (65. Büchner), Krziwanie, Titonis (65. Kasparek), Anders (73. Wehse)

Tore: 0:1 Gregor Reinemann (27.), 1:1 Danut Halibei (45.+2), 1:2 Gregor Reinemann (57.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Andreas Sturm, Sebastian Kriese; Zuschauer: 45