Samswegen/MTU. Auf dem Sportplatz haben 51 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SSV Samswegen und dem SV Seilerwiesen Magdeburg verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiedsrichter Fabian Kopecki (Rochau) sah sich gezwungen, im Spiel zahlreiche Verwarnungen auszusprechen. Alles in allem drei Karten kamen in dieser hitzigen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen – SV Seilerwiesen Magdeburg

SSV Samswegen: Lindemann – Feyer, Bartsch (43. Moustafa), Rohde, Brandt (46. Denecke), Stettin (90. Zimmermann), Kober, Lemke, Ronge, Gamroth, Resch

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Thomas (82. Gelojan), Friedrich, Rittmeister (75. Weigel), Gabriel (90. Hornbach), Stridde, Holtz (65. Seegers), Gropius, Schardt, Brandt, Tilche (65. Groth)

; Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Michael Damke, Karsten Fettback; Zuschauer: 51