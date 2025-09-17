Der Eilslebener SV sicherte sich am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 4:3 (3:2)-Heimsieg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens.

Eilsleben/MTU. Der Eilslebener SV und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens haben sich am Mittwoch in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 4:3 (3:2).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Maurice Ninschkewitz für Kleinmühlingen/Zens traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Eike Pruhs den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen Eilslebener SV und TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Minute 29

Tor Nummer drei schoss Marcus-Antonio Bach für Eilsleben (39.). Die Partie blieb spannend. Christian Falk (Eilsleben) und Nico Kietzmann (Kleinmühlingen/Zens) trafen in Minute 43 und 45. Maurice Hertel traf für Kleinmühlingen/Zens (80). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Am Ende der Partie sollte es dem Eilslebener SV noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Jerome Luca Gerhardt den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Eilsleben sicherte (90.+5). Die Eilslebener haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

Eilslebener SV: Schmidtke – Pruhs, Jakobs, Matthies (80. Roloff), Köhler, Willms (73. M. Badeleben), Bach (66. Gerhardt), Haus, Derda, Weber, Falk

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hertel, Baartz, Günther, Boese, Ostwald, Ninschkewitz, Zöbisch, Braunert (75. Brösel), Pflug (83. Thorau), Kietzmann

Tore: 0:1 Maurice Ninschkewitz (3.), 1:1 Eike Pruhs (29.), 2:1 Marcus-Antonio Bach (39.), 3:1 Christian Falk (43.), 3:2 Nico Kietzmann (45.), 3:3 Maurice Hertel (80.), 4:3 Jerome Luca Gerhardt (90.+5); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Daniel Günther, Rene Kaliske; Zuschauer: 49