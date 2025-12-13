Für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens endete der 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die TSG Grün-Weiß Möser I mit 0:1 (0:0).

Kleinmühlingen/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und TSG Grün-Weiß Möser I. 39 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann brachte Tim Rieche die Gäste in Führung (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Die Bördeländer sind auf Platz acht gerutscht.

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hamel, Schäfer, Brösel (57. Kemp), Stegemann (57. Dörner), Kietzmann, Braunert, Hertel (78. Zöbisch), Schmidt, Günther, Seydlitz (70. Volk)

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Moratschke, Pilz, Kloska (84. Friedhoff), Rick, Sachs, Karbe (90. Kolodziej), Rieche (67. Eurich), Jentzsch, Thiele, Fähse (46. Eickhoff)

Tore: 0:1 Tim Rieche (67.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Niclas Pöschel, Stefan Röhse; Zuschauer: 39