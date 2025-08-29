Ergebnis 2. Spieltag Enger Erfolg: TSV Niederndodeleben gewinnt 1:0 gegen BSV 79 Magdeburg
Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den BSV 79 Magdeburg fuhr der TSV Niederndodeleben am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.
Hohe Börde/MTU. Auf dem Sportplatz Niederndodeleben haben 105 Fußballfans am Freitag das Match zwischen dem TSV Niederndodeleben und dem BSV 79 Magdeburg verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).
Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Auch nach dem Seitenwechsel sah es nicht besser aus. Doch dann brachte Silvio Gottschalk den Gastgeber in Führung (75.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr
- Austragungsort: Hohe Börde
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 2
Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – BSV 79 Magdeburg
TSV Niederndodeleben: Willner – Dreiling (75. K. Husnik), Müller (46. Gottschalk), Nötzold (77. Jebsen), K. Husnik (67. Mai), Schott, Frank (84. Schädel), Ahlemann, Biermanski, Ferl, Lüddeckens
BSV 79 Magdeburg: Papajewski (4. Hartley) – Wolde, Glage, Bansemer (75. Kasper), Ngou, Krüger (74. Bansemer), Horn, Nsangou, Hartwig, Gröschner, Klinzmann
Tore: 1:0 Silvio Gottschalk (75.); Zuschauer: 105