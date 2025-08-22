Für den MSC Preussen endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV 1889 Altenweddingen mit 0:1 (0:0).

Magdeburg/MTU. Im Heinrich-Germer-Stadion haben 275 Fußballfans am Freitag das Match zwischen dem MSC Preussen und dem SV 1889 Altenweddingen verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann brachte Florian Dethlefsen via Strafstoß die Gäste in Führung (78.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Die Magdeburger sind auf Platz 16 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV 1889 Altenweddingen

MSC Preussen: Ademovic – Al Mounif (80. Kidw), El Zayat, Kulinich, Dervishaj, Al Mori (32. Farho), Kompaniiets, Preuss, Jibril, Chebli (68. Haxhiu), Norenko

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Krüger (90. Tschepe), Schwarz, Zywotek (90. Thielecke), Harnau, Winkelmann, Rein (60. Junge), Mootz (90. Krause), Deike, Dethlefsen, Selent

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (78.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 275