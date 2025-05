Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der FC Zukunft Magdeburg und der SV Groß Santersleben I ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (3:0).

Germain Rosa traf für den FC Zukunft Magdeburg in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Marcel Renning den Ball ins Netz (19.).

FC Zukunft Magdeburg führt mit 2:0 – 19. Minute

Und auch Tor Nummer drei konnte der Groß Santersleben-Torwart nicht verhindern (32.). Der Vorsprung des FC Zukunft Magdeburg schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Tino Beyer kämpfte weiter und in Minute 65 gelang Habibou Wilfried Otto endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den FC Zukunft Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 26

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. David Kohlepp kam rein für Philipp Bengsch und Pascal Krühne-Ploetz für Oleksandr Lukakhin. Auf der Gastseite sprang Konstantin Trautwein für Viktor ILIJOSKI ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Zukunft Magdeburg steckte einmal Gelb ein.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Konstantin Trautwein, den Ball ins Netz zu befördern (90.+4). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: FC Zukunft Magdeburg – SV Groß Santersleben I

FC Zukunft Magdeburg: Gummert – Weigmann, Kiel, Lukakhin (80. Krühne-Ploetz), Tolle (90. Paryniuk), Renning, Mishchuk, Weidemann, Bengsch (72. Kohlepp), Srech, Rosa

SV Groß Santersleben I: (16. Dressel) – Fateh, Kleinau (46. Banas), Otto, Weber, Ilijoski (81. Trautwein), Kutz, Hoffmann, Thiele, Alicke, Adjioski

Tore: 1:0 Germain Rosa (11.), 2:0 Marcel Renning (19.), 3:0 Tim Weidemann (32.), 3:1 Habibou Wilfried Otto (65.), 3:2 Konstantin Trautwein (90.+4); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Daniel Kleist, Axel Koch; Zuschauer: 25